95047

Ancora randagi in ospedale

Le segnalazioni dei lettori

A cura di Redazione Redazione
20 luglio 2016 20:43
Ancora randagi in ospedale -
Cronaca
Condividi

95047.it Una questione più volte denunciata. Oggi l’ennesima segnalazione che riguarda la presenza di randagi all’interno dell’ospedale Santissimo Salvatore di Paternò. “I cani trovano il ricovero in ospedale e nonostante le diverse segnalazioni anche all’amministrazione negli anni passati nulla è cambiato”, cosi un lettore. Segnalazioni – come detto – più volte effettuate, già lo scorso anno infatti era stata inviata una missiva al sindaco e al commissario straordinario dell’Asp Catania a firma del coordinatore della Cgil Funzione pubblica di Paternò, Antonino Carcagnolo nella quale si denunciava la presenza dei cani in prossimità del Pronto soccorso: “Tale increscioso problema – si legge - perdura da tanti anni e non permette la normale fruizione degli spazi, la regolare attività e mette a rischio l’incolumità fisica sia degli utenti che degli operatori sanitari”.

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047