Ancora randagi in ospedale

95047.it Una questione più volte denunciata. Oggi l’ennesima segnalazione che riguarda la presenza di randagi all’interno dell’ospedale Santissimo Salvatore di Paternò. “I cani trovano il ricovero in ospedale e nonostante le diverse segnalazioni anche all’amministrazione negli anni passati nulla è cambiato”, cosi un lettore. Segnalazioni – come detto – più volte effettuate, già lo scorso anno infatti era stata inviata una missiva al sindaco e al commissario straordinario dell’Asp Catania a firma del coordinatore della Cgil Funzione pubblica di Paternò, Antonino Carcagnolo nella quale si denunciava la presenza dei cani in prossimità del Pronto soccorso: “Tale increscioso problema – si legge - perdura da tanti anni e non permette la normale fruizione degli spazi, la regolare attività e mette a rischio l’incolumità fisica sia degli utenti che degli operatori sanitari”.