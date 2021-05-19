ANCORA SUCCESSI PER L'ATLETICA A MOTTA SANT'ANASTASIA

Continuano le soddisfazioni per gli atleti allenati dal tecnico Manuel Gallo che ottengono il pass per le nazionali di Grosseto.Questa volta è stato il paternese Cristian Arena che con un volo nel sal...

Continuano le soddisfazioni per gli atleti allenati dal tecnico Manuel Gallo che ottengono il pass per le nazionali di Grosseto.

Questa volta è stato il paternese Cristian Arena che con un volo nel salto in lungo di ben 7,03 metri si piazza nei primi 10 d’Italia nella categoria promesse assicurandosi il biglietto per andare ai campionati italiani juniores e promesse a Grosseto, mentre il compagno di allenamento Mauro Ignazio Giudice dovrà rimandare alla prossima occasione per un solo centesimo di ritardo nei 100 metri.

Fanno ben sperare anche i risultati personali ottenuti dal mottese Enzo Francaviglia con un 11’58” e degli altri atleti che grazie alla disponibilità e alla passione per lo sport del presidente Salvo Grasso affilano gli artigli presso la pista di atletica di Motta Sant’Anastasia.

Prossimo appuntamento sabato 22 maggio ad Enna.