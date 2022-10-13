ANCORA TEMPORALI NUOVA ALLERTA GIALLA IN SICILIA PER LA GIORNATA DI DOMANI

Il maltempo imperversa in Sicilia con temporali e venti forti che stanno producendo problemi e danni. Maggiori disagi nel Trapanese ed Agrigentino dove viene indicata in queste ore, fino alla mezzanot...

Il maltempo imperversa in Sicilia con temporali e venti forti che stanno producendo problemi e danni. Maggiori disagi nel Trapanese ed Agrigentino dove viene indicata in queste ore, fino alla mezzanotte di oggi, allerta arancione. Nelle altre province dell’isola l’allerta è gialla per le prossime ore.

Lo si legge nell’avviso della protezione civile 22286 sul rischio meteo-idrogeologico ed idraulico. La nota diramata nel pomeriggio è valida fino alle 24 di domani, 14 ottobre.

Il bollettino della Protezione Civile nazionale prevede ordinaria criticità per rischio idraulico nella parte nord-occidentale dell'isola e alle isole Egadi e Ustica, Nord-Orientale, sul versante tirrenico e alle isole Eolie, nella zona Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Nord-Orientale, versante ionicoSicilia: Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Nord-Orientale, versante ionico. Anche la Protezione Civile regionale ha diffuso un avviso per il rischio con allerta arancione oggi su Palermo. Per domani, invece, è prevista allerta gialla.