ANCORA TEMPORALI PER LA GIORNATA DI DOMANI, ALLERTA GIALLA

L'area di bassa pressione presente sulle regioni meridionali, insisterà nelle prossime ore su Calabria e Sicilia, con fenomeni temporaleschi sparsi. Domani, inoltre, una nuova perturbazione atlantica...

L'area di bassa pressione presente sulle regioni meridionali, insisterà nelle prossime ore su Calabria e Sicilia, con fenomeni temporaleschi sparsi. Domani, inoltre, una nuova perturbazione atlantica raggiungerà le nostre regioni nord-occidentali, con primi fenomeni intensi su Piemonte e Lombardia. Il Dipartimento della Protezione Civile d'intesa con le regioni coinvolte ha emesso un ulteriore avviso di condizioni meteorologiche avverse che integra ed estende quello diffuso ieri.

L'avviso prevede dal pomeriggio di oggi il persistere di precipitazioni sulla Calabria centro-meridionale e sulla Sicilia, specialmente sulle aree centro-orientali. Dalla tarda mattinata di domani le precipitazioni interesseranno il Piemonte e la Lombardia.

Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per domani allerta gialla su Sicilia, Calabria, Basilicata, oltre che sui bacini meridionali dell'Abruzzo, sui bacini occidentali del Piemonte e su ampi settori della Lombardia settentrionale.