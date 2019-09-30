ANCORA TRE GIORNI D’ESTATE. POI ARRIVA LA PIOGGIA

Repentino cambio di temperature e addio all'estate, almeno stando alle previsioni del sito www.iLMeteo.it. Sull'Italia scenderà una massa d’aria fredda di origine polare e, secondo gli esperti, il tem...

Repentino cambio di temperature e addio all'estate, almeno stando alle previsioni del sito www.iLMeteo.it. Sull'Italia scenderà una massa d’aria fredda di origine polare e, secondo gli esperti, il tempo comincerà a peggiorare nel corso di martedì quando alcune piogge andranno ad interessare le Alpi e le Prealpi.

I venti gireranno dai quadranti meridionali. Entro sera rovesci e temporali dai settori alpini scenderanno gradualmente verso la Pianura padana. Mercoledì il peggioramento entrerà nel vivo; sin dalle prime ore temporali e locali grandinate dal Nordovest e dalla Liguria si muoveranno verso la Toscana e il Nordest. Nel corso del pomeriggio il maltempo interesserà la Toscana, il Triveneto, l’Emilia Romagna, toccherà le coste del Lazio, mentre al Nordovest il tempo starà già migliorando.

Giovedì faranno il loro ingresso i venti di Bora sull'Adriatico, di Tramontana e Maestrale sul Tirreno. Maltempo con temporali forti dalla Romagna alla Puglia, sul Lazio, sulla Campania e infine sul resto del Sud, Sicilia compresa. Tempo soleggiato invece al Nord.

Il team del sito www.iLMeteo.it comunica che con l’arrivo dei venti settentrionali, da giovedì le temperature subiranno un’importante diminuzione di circa 10 C con valori massimi di poco inferiori ai 19 C al Nord, non oltre i 20-22 C al Centro e al Sud. Da venerdì con l’aumento della pressione il tempo migliorerà anche al Sud, preannunciando un sabato tutto sommato soleggiato.