Ancora un incendio di auto
E' accaduto la notte scorsa in via Scala Vecchia
09 gennaio 2017 14:07
95047.it Ancora auto incendiate a Paternò. L’ultima della serie è una Renault Twingo data alle fiamme la notte scorsa in via Scala Vecchia: un rogo che sarebbe scattato poco dopo le due. Un film già visto in troppe occasioni in questi ultimi mesi. Ad andare distrutta in buona parte anche una Fiat Punto che si trovava parcheggiata alle spalle della Twingo. Ad intervenire sul posto, i vigili del fuoco del distaccamento paternese. Indagano i carabinieri.