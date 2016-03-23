Ancora un incidente in Corso Italia

Un’auto fa inversione ad U e travolge uno scooter

95047.it AGGIORNAMENTO La persona rimasta ferita nell'incidente di ieri, si trova sotto osservazione medica. Intanto, gli agenti della Polizia municipale di Paternò hanno sequestrato entrambi i mezzi coinvolti.

LA CRONACA DI IERI. Un’auto invade la corsia opposta per fare inversione di marcia e, tagliando la strada, travolge lo scooter che stava invece proseguendo nel suo corretto senso di marcia: questa la dinamica, stando a quanto raccontato da alcuni testimoni. E’ accaduto attorno alle 19.30 al Corso Italia (all'altezza di piazza Livatino) che sta divenendo sempre più arteria stradale insicura e pericolosa anche e soprattutto per le manovre azzardate di diversi automobilisti.

Sul posto, è intervenuta un’ambulanza del 118 che sta prestando i soccorsi del caso. L'uomo non avrebbe riportato, per fortuna, gravi conseguenze.