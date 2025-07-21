ANGELO E GIUSEPPE RAPISARDA PROTAGONISTI ALLE GARE REGIONALI DI NUOTO

Grandi risultati per la società Poseidon alle gare regionali di nuoto, svoltesi dal 18 al 20 luglio presso la Piscina Nesima di Catania, dove due atleti della categoria Signores hanno brillato nelle c...

Grandi risultati per la società Poseidon alle gare regionali di nuoto, svoltesi dal 18 al 20 luglio presso la Piscina Nesima di Catania, dove due atleti della categoria Signores hanno brillato nelle competizioni di fondo e nelle staffette.

Angelo Rapisarda si è confermato uno degli atleti più forti della manifestazione, conquistando il titolo di campione regionale nelle gare lunghe: 400, 800 e 1500 metri stile libero. Un successo che sottolinea la sua eccellente preparazione e resistenza. A coronare la sua prestazione, anche la vittoria nella staffetta 4x200 stile libero, con la squadra Poseidon che ha chiuso al primo posto assoluto.

Anche Giuseppe Rapisarda ha ottenuto risultati di grande rilievo, portando a casa tre medaglie d’argento: nei 800 e 1500 stile libero, e nei 200 dorso. Importante anche il suo contributo alla staffetta 4x200 stile libero, dove la squadra Poseidon ha conquistato un ottimo secondo posto.

Grazie a questi risultati, la Poseidon si conferma una delle squadre di punta a livello regionale, capace di formare e sostenere atleti di altissimo livello.