ANGELO ZEN, RITROVATO IL CORPO DELL'ITALIANO SCOMPARSO NEL TERREMOTO IN TURCHIA, IL BILANCIO DELLE VITTIME SALE A OLTRE 40MILA
"Purtroppo è stato ritrovato senza vita il corpo di Angelo Zen", il connazionale dato finora per disperso in Turchia a causa del terremoto.
"Abbiamo già provveduto ad informare la famiglia e attraverso la nostra Ambasciata in Turchia ad avviare le procedure di rientro della salma in Italia.
Mi stringo al dolore dei suoi cari". Lo scrive il ministro degli Esteri Antonio Tajani in un tweet.
Tra Siria e Turchia oltre 41mila morti Il bilancio complessivo della tragedia supera i 41mila morti, con le vittime siriane in continua crescita. Per adesso nel Paese un ultimo bilancio diramato dall'Osservatorio siriano per i diritti umani (Sohr) parla di 5.651 morti, tra cui 2.173 nelle aree poste sotto il controllo di Damasco e altri 3.478 in quelle controllate dai gruppi di opposizione al presidente Bashar Al Assad. Tuttavia, sempre secondo il Sohr il numero delle vittime siriane potrebbe superare quota 7mila nei prossimi giorni, vista la presenza di "centinaia di corpi" ancora sotto le macerie.