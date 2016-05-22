Annegati nel Simeto

A Ponte Barca morti due amici romeni di 27 e 19 anni. TUTTI I PARTICOLARI

95047.it Sono stati trovati morti i due amici romeni di 27 e 19 anni, dispersi nel fiume Simeto mentre facevano il bagno. I due ragazzi sono morti annegati: stavano facendo il bagno vicino al ponte Barca, nel territorio di Paternò, quando la corrente li ha trasportati a valle del corso d'acqua. I corpi sono stati recuperati dai sommozzatori dei vigili del fuoco di Catania vicino al punto dal quale si erano tuffati. A lanciare l'allarme era stato un loro amico e connazionale con il quale si erano recati nel luogo della tragedia per pescare.

Per rinfrescarsi dalla giornata calda due dei tre ragazzi hanno deciso di fare il bagno, il terzo è rimasto sulla riva: ha visto gli altri trascinati via dalla corrente del fiume, ed ha avvertito i carabinieri, chiamando il 112. Nella zona sono scattate le ricerche alle quali hanno partecipato, oltre a militari dell'Arma, i vigili del fuoco con personale di Paternò, un elicottero, il Drago 68, una squadra di sommozzatori ed esperti del team Speleo alpino fluviale.