Anniversario dei gruppi scout AGESCI Paternò 3 e Paterno 5

rispettivamente, trentesimo e ventesimo anniversario della fondazione Vi aspettano sabato 18 Febbraio

Febbraio 1987 nasceva dal gruppo scout Paternò 1 il gruppo scout Paternò 3 nella sede, rimasta invariata per 30 anni, di S. Antonio (piazza Vittorio Veneto), 10 anni dopo nel 1997, dal gruppo scout Paternò 3 nasce il gruppo scout Paternò 5 (Parrocchia di S. Michele).

Quest'anno i due gruppi, che festeggiano rispettivamente i 30 anni e i 20 anni dalla fondazione, si riuniscono per festeggiare insieme il traguardo raggiunto condividendo con i genitori dei ragazzi, alle associazioni parrocchiali e cittadine, ai gruppi scout della zona, alle persone interessate, ai curiosi e a tutti coloro che hanno condiviso la passione per lo scoutismo, che hanno percorso un tratto di strada col gruppo scout e vorranno rivedersi in vecchie foto e spegnere le candeline.

La festa si svolgerà SABATO 18 FEBBRAIO A PARTIRE DALLE ORE 15.30 in piazza Vittorio Veneto per la prima parte (cerimonie scout, interventi istituzionali e condivisione con tutti i cittadini e associazioni che parteciperanno). come da programma ci sarà un momento di festa vero e proprio con dei canti, una mostra fotografica itinerante (S.Antonio, Chiesa Nuova e S. Michele) e di cimeli scout. concluderemo con lo spegnimento delle candeline a S.Michele.

PROGRAMMA (SABATO 18 FEBBRAIO)

15:30: Alzabandiera e cerimonia rinnovo promesse;

16:30: Testimonianze capi storici e saluti istituzionali;

17:00: Canti e mostra fotografica itinerante (Chiesa S. Antonio, Chiesa Nuova, Chiesa S. Michele)

18:00: Soffio candeline e taglio della torta (Chiesa S. Michele).

"Lo scoutismo è un movimento che mira a realizzare il cambiamento attraverso l'educazione con il metodo dell'imparare facendo, trasmettendo i valori della fratellanza, del servizio e della responsabilità civica. Crediamo fortemente che impegnarci per aiutare i ragazzi a crescere e a formarsi, per diventare dei cittadini significativi che possano fare la differenza nella società sia uno dei modi più efficaci per servire la comunità. I nostri gruppi nel nostro piccolo hanno fatto fatto del loro meglio per costruire buoni cittadini e pensiamo di aver raccolto negli anni molti buoni frutti di cui poi tutta la comunità cittadina, e non solo, ha potuto godere. E ci impegniamo per tenere ancora accesa per i prossimi almeno altri 30 anni la fiamma del servizio in ognuno di noi."

VI ASPETTIAMO!