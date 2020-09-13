ANNULLATA L'EDIZIONE 2020 DELL'OTTOBRATA

Salta l'ottobrata 2020.. La tradizionale e storica kermesse che anima il mese di ottobre il paese di Zafferana con bancarelle, profumi e sapori, è stata annullata e rinviata al 2021, a causa delle co...

Salta l'ottobrata 2020.. La tradizionale e storica kermesse che anima il mese di ottobre il paese di Zafferana con bancarelle, profumi e sapori, è stata annullata e rinviata al 2021, a causa delle conseguenze della pandemia da coronavirus.

Ad annunciarlo è stato il primo cittadino Salvo Russo: "Abbiamo valutato a lungo l opportunità o meno di organizzare la manifestazione che , senza dubbio , costituisce uno degli eventi sociali ed economici piu importanti della nostra comunità, ma l'emergenza Covid, ci impone, prima di tutto , una scelta di buon senso.

La salute dei cittadini e dei visitatori è prioritaria e deve essere tutelata al di là di qualsiasi altro interesse.

Una grande manifestazione come la nostra ottobrata, con l'afflusso di pubblico che la caratterizza potrebbe diventare un imprudente detonatore e non si può correre un rischio cosi grande.

Pertanto, quest'anno è bene fermaci.

Cogliamo quest'occasione per continuare a percorrere la strada di rinnovamento gia iniziato l 'anno scorso dandoci l'appuntamento all'edizione 2021