ANNULLO FILATELICO PER FRANCO E CICCIO IL 6 MAGGIO

Nel 95°anno dalla nascita di Ciccio Ing­rassia e nel 25°anno dalla morte di Fran­co Franchi, oggi saranno ricordati insieme con la realizzazione di un “Annullo Filat­elico” in occasione del concorso d...

A cura di Redazione Redazione
06 maggio 2017 08:24
Cronaca
Cultura
Nel 95°anno dalla nascita di Ciccio Ing­rassia e nel 25°anno dalla morte di Fran­co Franchi, oggi saranno ricordati insieme con la realizzazione di un “Annullo Filat­elico” in occasione del concorso di cortometraggi “Paternò in corto”, giunto alla seconda edizione.

L’evento è  organizzato dal Centro Studi e Ricerche U.­P.I.S. (Uniti Per Il Sud), con la collaborazione del Comune di Paternò

PROGRAMMA

ORE 16.00 Apertura dello stand di Po­ste Italiane, e presentazione dello speciale ­annullo filatelico dedicato a Franco e Ciccio,

ORE 18.00 Premiazione  del concorso "Paternò in corto" presso il Piccolo Teatro Comu­nale sito in via Mon­astero n. 2.

 

