ANNULLO FILATELICO PER FRANCO E CICCIO IL 6 MAGGIO
Nel 95°anno dalla nascita di Ciccio Ingrassia e nel 25°anno dalla morte di Franco Franchi, oggi saranno ricordati insieme con la realizzazione di un “Annullo Filatelico” in occasione del concorso di cortometraggi “Paternò in corto”, giunto alla seconda edizione.
L’evento è organizzato dal Centro Studi e Ricerche U.P.I.S. (Uniti Per Il Sud), con la collaborazione del Comune di Paternò
PROGRAMMA
ORE 16.00 Apertura dello stand di Poste Italiane, e presentazione dello speciale annullo filatelico dedicato a Franco e Ciccio,
ORE 18.00 Premiazione del concorso "Paternò in corto" presso il Piccolo Teatro Comunale sito in via Monastero n. 2.