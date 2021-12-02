ANTHONY BIVONA, LA FAMIGLIA DEL 24ENNE DI ADRANO MORTO IN GERMANIA LANCIA UNA RACCOLTA FONDI PER LE SPESE LEGALI
L’appello è stato lanciato sulla piattaforma di raccolta fondi GoFundMe da Grazia Bivona, sorella di Anthony, giovane originario di Adrano, in provincia di Catania, della cui morte si è occupata anche da Le iene.
La trasmissione ha cercato di far luce sulla vicenda, raccontata anche dalla sorella. “Giorno 18 luglio - scrive - mio fratello è stato trovato impiccato nella scala condominiale dove abitava. La sua ragazza - racconta - dichiara alla polizia tedesca che mio fratello soffriva di depressione”.
La versione della fidanzata presenterebbe molte incongruenze: Anthony, dichiara la sorella, non era affatto depresso, dal suo telefono sarebbe partita una chiamata dopo che era stato portato via, ci sarebbero minacce, sempre relative al cellulare, da parte di due ragazzi. Inoltre emergerebbero discrepanze nelle testimonianze inerenti la corda trovata al collo del 24enne.
La famiglia, insomma, non accetta il modo con cui la polizia tedesca ha liquidato il caso. “Abbiamo bisogno di fondi per coprire le spese legali - scrive la sorella - un piccolo gesto da parte vostra può fare tanto! Mio fratello - conclude - merita giustizia”.
La raccolta per supportare la famiglia Bivona è raggiungibile al link https://gf.me/v/c/4srp/giustizia-e-verit-per-anthony-bivona