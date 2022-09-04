ANTICICLONE AFRICANO ANCORA PROTAGONISTA IN SICILIA, IL CALDO NON MOLLA LA PRESA

Nonostante l’avvio il 1° di Settembre dell’autunno meteorologico, sulla nostra regione le condizioni atmosferiche continuano a mostrarsi pienamente estive, specie per quanto riguarda i valori termici...

Questo in quanto lungo il Mediterraneo centrale si va affermando un promontorio anticiclonico di matrice nord Africana supportato da masse di aria calda in quota, che rendono il cielo lattiginoso per via del passaggio di nubi stratificate ma anche per la presenza del pulviscolo sahariano in sospensione.

Esso è alimentato da una vasta circolazione depressionaria presente ad ovest delle isole Britanniche e nel corso dei prossimi giorni tale depressione tenderà lentamente a portarsi verso levante, ma riguardo la successiva evoluzione bisognerà seguire i movimenti di una tempesta tropicale attualmente in aperto Atlantico, ad ovest delle isole Azzorre.

Tempo previsto per i prossimi giorni.

Tempo previsto per Lunedì 5 settembre

Fin dal mattino e per gran parte della giornata avremo generali condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso ovunque, salvo il passaggio di innocue velature che assieme ad una discreta concentrazione di pulviscolo sahariano in sospensione renderanno il cielo temporaneamente nuvoloso o velato.

I venti saranno da deboli a localmente moderati dai quadranti meridionali o a regime di brezza lungo le coste.

Mari generalmente poco mossi, localmente mosso potrà risultare il Canale di Sicilia.

Temperatura in lieve ed ulteriore aumento, con punte di +35/+36°C lungo le aree interne dell’isola.

Tempo previsto per Martedì 6 settembre

Fin dalle prime ore del mattino su gran parte del territorio regionale il cielo risulterà ovunque poco nuvoloso, salvo qualche innocua velatura di passaggio.

Nel corso del pomeriggio si potranno avere dei locali addensamenti nuvolosi in special modo lungo il comprensorio etneo, dove non è da escludere la possibilità di qualche isolato fenomeno.

In serata tendenza ad ampie schiarite quasi ovunque eccetto lungo il settore occidentale siculo, dove potrebbero giungere delle velature da ovest.

Venti deboli di direzione variabile, salvo locali rinforzi dai quadranti meridionali lungo il settore occidentale della Sicilia. Mari calmi o poco mossi, localmente mosso risulterà il Canale di Sicilia.

Temperature senza grosse variazioni di rilievo, ma con valori al di sopra delle medie stagionali.

Tempo previsto per Mercoledì 7 settembre

Giornata all’insegna del cielo poco nuvoloso o velato, con velature più spesse lungo il settore occidentale dell’isola.

Nel corso delle ore centrali del giorno si assisterà ad una temporanea intensificazione della nuvolosità specie lungo le aree interne della Sicilia orientale, in grado di dare qualche isolato fenomeno specie lungo il comprensorio etneo.

In serata ampie schiarite ovunque eccetto lungo il settore nord occidentale dell’isola, dove giungerà della nuvolosità in prevalenza stratificata da ovest.

Venti deboli di direzione variabile o a regime di brezza lungo le coste.

Mari generalmente calmi o poco mossi.

Temperature senza grosse variazioni di rilievo.

