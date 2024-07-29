ANTICICLONE AFRICANO IN ULTERIORE ESPANSIONE: IN ARRIVO PUNTE DI +41/+42 °C SU ENTROTERRA
Sul Mediterraneo centro occidentale insiste un campo di pressione alta e livellata che nei prossimi giorni tenderà ulteriormente a consolidarsi, avvalendosi di un supporto in quota di matrice sub tropicale e alimentato da una lacuna barica presente ad ovest delle coste della penisola Iberica.
Ciò determinerà un’ulteriore stabilizzazione delle condizioni atmosferiche associato ad un ulteriore incremento delle temperature e del tasso di umidità relativo dovuto al ristagno della massa d’aria nei bassi strati dell’atmosfera e che renderà il caldo particolarmente afoso, specie lungo le aree costiere con l’afa che si avvertirà ancor di più durante le ore serali.
Queste condizioni di tempo stabile ci terranno compagnia per gran parte della settimana entrante. Al momento nel medio-lungo periodo non si intravedono sostanziali variazioni riguardo le condizioni atmosferiche che rimarranno improntate alla stabilità e al caldo, salvo qualche locale annuvolamento pomeridiano lungo le aree interne.
Ma adesso dopo questa breve analisi diamo uno sguardo più dettagliato al tempo previsto per i prossimi giorni.
Tempo previsto per la giornata di Lunedì 29 Luglio
Fin dalle prime ore del mattino e per gran parte della giornata avremo condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso, salvo locali addensamenti nuvolosi lungo il settore tirrenico centro orientale che renderanno il cielo temporaneamente nuvoloso.
I venti risulteranno deboli di direzione variabile o a regime di brezza lungo le coste.
Mari calmi o poco mossi.
Temperature in lieve ed ulteriore aumento.
Tempo previsto per la giornata di Martedì 30 Luglio
In mattinata avremo su buona parte del territorio regionale condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso, tendenza durante le ore centrali del giorno ad un temporaneo incremento della nuvolosità dovuto alla formazione di nubi ad evoluzione diurna che potranno dare luogo a qualche isolata precipitazione lungo il comprensorio etneo.
Nuvolosità che in serata tenderà a dissolversi e a lasciare spazio ovunque ad ampie schiarite.
I venti risulteranno deboli variabili o a regime di brezza lungo le coste.
Mari calmi o poco mossi.
Temperature senza grosse variazioni di rilievo.
Tempo previsto per Mercoledì 31 Luglio
Anche la giornata di Mercoledì vedrà ovunque condizioni di tempo stabile e soleggiato con qualche isolato annuvolamento lungo le aree interne che potrà rendere il cielo parzialmente nuvoloso.
Riguardo i venti essi saranno deboli di direzione variabile o a regime di brezza lungo le coste.
Mari generalmente calmi o poco mossi.
Temperature stazionarie o in lieve aumento.