ANTICIPO D’ESTATE, OGGI PATERNÒ CON 29,8° LA CITTÀ PIÙ CALDA DELLA SICILIA. TEMPERATURE CHE CONTINUERANNO A SALIRE

Come previsto è' "esplosa" l'estate, oggi nell'Isola sembra già essere arrivata la bella stagione con temperature vicina ai 30 gradi, e un sole cocente che ha permesso i primi bagni nella spiaggetta a Catania di San Giovanni Li Cuti e in parte anche il litorale della Plaia.

Il dato è significativo, infatti, oggi sabato 14 Maggio 2022 , i dati ufficiali “incoronano”, Paternò come città più calda di Sicilia.

Come certificato dalla rete regionale Sias (Servizio Informativo Agrometeorologico Siciliano) alle ore 14.00 ha rilevata nella giornata una temperatura di 29,8° ed è la più alta registrata in tutta la regione insieme al paese di Mineo, seguita da Caltagirone con 29,6°

Secondo le previsioni, le temperature caleranno con decisione da stasera ma soprattutto domani anche di 8/10°C a partire dai settori settentrionali.

Gli ultimi aggiornamenti di Meteo.it confermano per la prossima settimana l'arrivo di un'intensa ondata di caldo.

Le temperature infatti sono attese in aumento con valori termici ben oltre le medie climatiche di riferimento quasi come se fossimo a Luglio!

Le sorprese non finiscono qui, anzi. Con l'aumentare del caldo aumenterà anche l'energia potenziale in gioco nei bassi strati e per questo motivo non sono da escludere i classici temporali di calore.

Per capire meglio cosa aspettarci dobbiamo come di consueto allargare il nostro sguardo all'intero scacchiere continentale: ebbene, già entro Domenica 14 la presenza dell'anticiclone sub tropicale, simpaticamente denominato "Hannibal" farà salire le temperature fin verso i 30-31°C specie sulle pianure del Nord.

Da Lunedì 16 Maggio dalle coste algerine e tunisine si estenderà un promontorio del più vasto anticiclone sub-sahariano supportato da masse d'aria molto calde e dalle caratteristiche pienamente estive. Di fatto questa particolare configurazione meteo è tipica del mese di Luglio (specie negli ultimi 15/20 anni) con una sorta di blocco anticiclonico in grado di provocare le prolungate ondate di calore.

Questa nuova pulsazione dell'alta pressione di origine subtropicale avrà una conseguenza diretta sulle temperature che si porteranno velocemente al di sopra della media anche di 8-10°C.

Si tratterà di una fase climatica davvero anomala: pensate, in questo periodo dell'anno (metà di Maggio) le temperature massime medie oscillano in genere sui 20/24°C nelle principali città italiane; se questa tendenza dovesse venir confermata, ci aspettiamo punte massime addirittura fin verso i 34/35°C (e localmente anche superiori).

Favorite per questo gran caldo saranno le pianure del Nord e nella fattispecie città come Torino, Milano e Bologna, nonché i settori tirrenici di Toscana e Lazio. A rendere ancora più insopportabile il caldo ci penserà la prima afa di stagione: infatti, le masse d'aria via via più calde in seno all'anticiclone si caricheranno di elevati tassi di umidità nel lungo tragitto sul mar Mediterraneo dal Sahara verso l'Italia; condizione questa ricordiamo di disagio fisico e quindi da non sottovalutare.

Attenzione però, proprio come avviene in Estate non escludiamo la possibilità di temporali che localmente potrebbero risultare anche molto intensi specie nella prima parte di settimana a causa dell'ingresso di spifferi di aria più fresca in quota in discesa dal Nord Europa; al momento le zone più coinvolte saranno dapprima l'arco alpino e le vicine pianure (Lunedì 16 Maggio) e poi anche parte delle zone interne del Centro (Mercoledì 18 Maggio).

L'anticiclone dovrebbe riuscire a dominare la scena anche nella seconda parte della settimana almeno fino al prossimo weekend con valori termici sopra la media climatica di riferimento; continuerà senza sosta, quindi, questo anticipo d'estate. Per un cambio di circolazione probabilmente dovremo attendere l'ultima decade del mese.