ANZIANA SI PERDE IN CENTRO STORICO A CATANIA: TORNA A CASA GRAZIE ALLA POLIZIA

Ancora una volta il motto Esserci Sempre della Polizia di Stato è stato declinato in un’azione concreta per garantire sicurezza e assicurare sostegno alla collettività.Nello specifico, il tempestivo i...

Ancora una volta il motto Esserci Sempre della Polizia di Stato è stato declinato in un’azione concreta per garantire sicurezza e assicurare sostegno alla collettività.

Nello specifico, il tempestivo intervento degli agenti della squadra Volanti della Questura di Catania ha consentito a un’anziana signora che si aggirava in difficoltà per le vie del centro storico di fare ritorno a casa senza alcuna conseguenza per la sua incolumità.

Sono state numerose le segnalazioni dei cittadini residenti nel centro storico alla Sala Operativa della Questura, con le quali veniva riferita la presenza di un’anziana che vagava per strada. Immediatamente gli agenti hanno individuato e soccorso la donna di 80 anni che si era persa e appariva disorientata e impaurita, alternando momenti di lucidità ad attimi di smarrimento. Tranquillizzata e fatta accomodare in auto, gli agenti hanno chiesto l’intervento dei soccorsi per accertare le effettive condizioni di salute della donna.

La donna è entrata subito in empatia con i poliziotti che l’hanno rassicurata, riuscendo a instaurare un dialogo e, grazie all’ascolto delle sue parole, sono riusciti a risalire alle sue generalità.

Ciò ha consentito di rintracciare un familiare dell’anziana che, una volta allertato, è giunto poco dopo sul posto e ha così potuto riabbracciare la propria congiunta, la quale si era allontanata da casa nelle prime ore della mattina senza farvi più rientro.