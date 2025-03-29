ANZIANO DI 90 ANNI SI SMARRISCE A SAN GREGORIO, L'APPELLO DELLA FAMIGLIA

Sono ore di ansia e preoccupazione per i familiari di Giuseppe Longo, un anziano di 90 anni che si sarebbe smarrito oggi a San Gregorio, in provincia di Catania. L'uomo manca da casa dalle 11 di quest...

Sono ore di ansia e preoccupazione per i familiari di Giuseppe Longo, un anziano di 90 anni che si sarebbe smarrito oggi a San Gregorio, in provincia di Catania. L'uomo manca da casa dalle 11 di questa mattina, e da allora non si hanno più sue notizie.

A segnalare la scomparsa è stato Angelo Barraco, membro dell’associazione Penelope Sicilia, un'organizzazione impegnata nella ricerca di persone scomparse, di cui lo stesso Giuseppe Longo è membro.

L’ultimo avvistamento Secondo le informazioni disponibili, al momento della scomparsa Giuseppe Longo indossava un giubbotto scuro e un cappello marrone con motivo scozzese. L’anziano si sarebbe allontanato dalla sua abitazione, situata in via Scuole, senza portare con sé il telefono cellulare.

Alcuni concittadini, attraverso post pubblicati sui social media, hanno segnalato che l’uomo è solito passeggiare da solo per il paese, aumentando così le preoccupazioni sulla sua sicurezza.

L’appello della famiglia I familiari di Giuseppe Longo rivolgono un accorato appello a chiunque possa averlo visto. Invitano chiunque abbia informazioni utili a contattare immediatamente le forze dell'ordine o a segnalare eventuali avvistamenti ai seguenti numeri di telefono:

3884485495 3316634331

Le ricerche sono in corso e le autorità locali stanno collaborando con i cittadini per ritrovare il 90enne nel più breve tempo possibile. Ogni informazione potrebbe rivelarsi fondamentale per riportarlo sano e salvo a casa.