ANZIANO SCOMPARSO A CALTAGIRONE RITROVATO MORTO NELLE CAMPAGNE

Il corpo senza vita di un pensionato di Caltagirone è stato trovato e recuperato da personale dei Vigili del fuoco in servizio sull'elicottero “Drago 148” del reparto Volo di Catania L'uomo avrebbe co...

Il corpo senza vita di un pensionato di Caltagirone è stato trovato e recuperato da personale dei Vigili del fuoco in servizio sull'elicottero “Drago 148” del reparto Volo di Catania

L'uomo avrebbe compiuto 77 anni il prossimo mese di maggio. Non è ancora noto il motivo dell'allontanamento dalla propria abitazione.

Era in una zona impervia e difficilmente accessibile di contrada Valle delle Ferle. Il cadavere è stato trasportato con l'elicottero all'ospedale di Caltagirone dove i sanitari ne hanno accertato il decesso.

Alle ricerche hanno partecipato anche Vigili del fuoco di Caltagirone, del nucleo Cinofili e del reparto Volo di Catania, militari della compagnia dei Carabinieri di Caltagirone, personale della Forestale regionale e del servizio 118

Si attende adesso l'esito dell'esame autoptico per capire quale sia stata la causa del decesso.