ANZIANO SCOMPARSO A CAMPORTONDO ETNEO, POTENZIATE LE RICERCHE

La Prefettura, a seguito di richiesta del Comando provinciale dei Carabinieri ed in esito alla riunione finalizzata a definire le attività di coordinamento delle ricerche del signor Riccardo Marino che risulta essersi allontanato il 22 luglio scorso dalla sua residenza sita nel Comune di Camporotondo Etneo, ha attivato le procedure previste dal Piano provinciale per le persone scomparse disponendo servizi di ricerca a largo raggio con l’ausilio di tutte le componenti intervenute alla riunione.

All’incontro sono intervenuti i rappresentanti della Questura, del Comando provinciale dei Carabinieri, del Comando provinciale della Guardia di Finanza, del Compartimento e della Sezione della Polizia Stradale, della Sezione di Polizia Ferroviaria, del Comune di Camporotondo Etneo, della Forestale e del Dipartimento Regionale di Protezione Civile.