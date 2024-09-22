APERTE LE ISCRIZIONI AL CORSO ONLINE PER GUARDIE ZOOFILE OIPA

Sono aperte le iscrizioni ai corsi di formazione per diventare guardia zoofila dell’Organizzazione internazionale protezione animali (Oipa) nelle province della Sicilia.Le lezioni sono gratuite e si t...

Sono aperte le iscrizioni ai corsi di formazione per diventare guardia zoofila dell’Organizzazione internazionale protezione animali (Oipa) nelle province della Sicilia.

Le lezioni sono gratuite e si terranno online dal 28 ottobre su piattaforma e-learning. Sono previsti due test intermedi e un esame finale in presenza.

Le domande d’iscrizione potranno essere presentate fino al 20 ottobre.

È richiesta unicamente l’iscrizione all’Oipa come socio benemerito (100 euro).

«Le guardie zoofile volontarie Oipa rivestono la qualifica di pubblici ufficiali, agenti di polizia amministrativa e, nei casi previsti, di polizia giudiziaria», spiega Massimo Pradella, coordinatore nazionale delle guardie eco-zoofile Oipa. «Le loro mansioni comprendono la prevenzione e repressione delle infrazioni relative alla protezione degli animali e alla difesa del patrimonio zootecnico locale».

Quella della guardia eco-zoofila è una figura prevista dall’ordinamento riguardante la vigilanza zoofila (leggi n. 611/13 e n. 189/2004) e da altre leggi statali e regionali in materia di tutela degli animali d’affezione. La nomina a guardia particolare giurata Oipa è conferita dal Prefetto con decreto.

Il corso di formazione organizzato dall’Oipa è rivolto a tutte le persone maggiorenni fortemente motivate e amanti degli animali, serie e disponibili, che condividano gli scopi associativi dell’associazione. I candidati devono essere in possesso almeno della licenza media inferiore e non devono avere condanne penali o carichi pendenti.

Per maggiori informazioni su come partecipare al corso scrivere un’email a [email protected] indicando nome, cognome, numero di telefono, indirizzo mail e provincia di appartenenza – Sito web: https://www.guardiezoofile.info/sicilia - Info tramite WhatsApp su 3755752384