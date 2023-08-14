APERTI MUSEI PER FERRAGOSTO E PARCHI ARCHEOLOGICI IN SICILIA
I musei, i parchi archeologici e tutti i luoghi della cultura della Regione Siciliana resteranno aperti lunedì 14 e martedì 15 agosto.
Lo ha deciso l'assessorato regionale dei Beni culturali e dell'identità siciliana, in linea con le disposizioni del ministero della Cultura.
«Sono iniziative che fanno bene alla nostra terra - dice l'assessore Francesco Paolo Scarpinato -.
Un'occasione unica per scoprire il nostro patrimonio storico e artistico e per apprezzare tutti i tesori che la nostra regione custodisce, oltre al mare e alle bellezze naturalistiche di cui l'Isola è costellata».
Le visite si svolgeranno nei consueti orari di apertura e secondo le modalità di fruizione stabilite dalle singole strutture, inclusa la prenotazione dove prevista. Si sottolinea che quelle del 14 e 15 agosto non sono aperture gratuite.