APERTO IL COMITATO ELETTORALE DI VITO RAU IN PIAZZA UMBERTO, CHE OSPITERA’, DOMENICA PROSSIMA, IL CANDIDATO PRESIDENTE, NELLO MUSUMECI E IL SEGRETARIO NAZIONALE DELL’UDC, LORENZO CESA.

Nasce un nuovo comitato elettorale, a Paternò, a sostegno di Vito Rau, in vista delle elezioni regionali di domenica 5 novembre. Cresce l’entusiasmo ed il consenso attorno al cofondatore del movimento...

Nasce un nuovo comitato elettorale, a Paternò, a sostegno di Vito Rau, in vista delle elezioni regionali di domenica 5 novembre. Cresce l’entusiasmo ed il consenso attorno al cofondatore del movimento “Paternò on”, come evidenziato nel corso delle tante testimonianze arrivate durante l’incontro, organizzato in occasione dell’apertura della nuova sede di piazza Umberto, di fronte Palazzo Alessi. A parlare giovani, professionisti, anziani, diversamenteabili, gente comune, ognuno portatore di esigenze, aspettative, di un territorio rimasto abbandonato a se stesso per decenni. Insieme a Vito Rau, la coppia ormai consolidata rappresentata dal sindaco, Nino Naso e dal vicesindaco, Ezio Mannino. All’appuntamento con la città erano presenti, tra gli altri, anche consiglieri comunali, ex consiglieri, l’assessore al bilancio, Aldo Motta e Filippo Astone (Federazione nazionale agricoltura e Rete Democratica).

“Voglio ringraziare voi tutti e quanti in questi giorni mi stanno dimostrando grande stima, confermandomi la condivisione del nostro programma, del progetto politico che vogliamo portare avanti per questo territorio – evidenzia Vito Rau -. Mi riferisco alla gente comune, ai tanti professionisti, agli ex consiglieri comunali Marco Tripoli e Enrico Statelli, tutti portatori di idee per migliorare la vivibilità della nostra terra, per creare un futuro soprattutto per i nostri giovani. Non a caso stiamo lanciando il progetto “incubatore di idee”. Abbiamo deciso di scendere in strada, andare nelle diverse città del comprensorio ed ascoltare direttamente la voce del cittadino”.

Hanno ribadito stima e vicinanza a Vito Rau il sindaco Nino Naso e il vicesindaco Ezio Mannino. “E’ uno di noi, un paternese alla Regione che manca da decenni – hanno ribadito il sindaco Naso ed il vicesindaco Mannino -. E’ l’occasione per il territorio che non va sprecata”.

Intanto, da ieri, per le strade del comprensorio c’è un camper che incontra i cittadini.

Dopo Paternò (ieri) ed Adrano (oggi), il camper, tutte le mattine, sarà nella zona dell’area mercatale ambulante ad Acireale (domani); Randazzo (domenica); Misterbianco (lunedì 9); Riposto (martedì 10); Biancavilla (mercoledì 11); Giarre (giovedì 12); Belpasso (venerdì 13) e Zafferana (sabato 14). Nel pomeriggio, invece, stazionerà a Paternò.

L’appuntamento che ora attende con ansia la città di Paternò è in programma domenica 8 ottobre, alle 20.30, davanti il comitato di Vito Rau, in piazza Umberto, per l’arrivo del candidato presidente Nello Musumeci e del segretario nazionale dell’UDC, Lorenzo Cesa.

(“Messaggio politico elettorale a pagamento, a cura del candidato")