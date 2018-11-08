APPALTI AL PORTO DI AUGUSTA, SEI ARRESTI E SEQUESTRI PER 1 MILIONE DI EURO
La Guardia di Finanza di Siracusa, a conclusione di un’indagine coordinata dalla locale Procura della Repubblica, sta eseguendo 6 arresti (1 in carcere e 5 domiciliari) e 2 misure interdittive nei con...
La Guardia di Finanza di Siracusa, a conclusione di un’indagine coordinata dalla locale Procura della Repubblica, sta eseguendo 6 arresti (1 in carcere e 5 domiciliari) e 2 misure interdittive nei confronti di altrettanti professionisti, in corso anche il sequestro di una società e di somme per circa 1 milione di euro.
L’operazione, denominata “Port utility”, svela un articolato sistema di alterazione delle gare d’appalto bandite dall’autorità portuale di Augusta per la realizzazione di importanti opere infrastrutturali del porto commerciale finanziato con contributi nazionali e comunitari.
I dettagli nel corso di una conferenza stampa che si terrà oggi nella sede della Guardia di Finanza di Siracusa alle 11 alla presenza del procuratore aggiunto Fabio Scavone, del sostituto procuratore Tommaso Pagano, del comandante provinciale col. t.st Luca De Simone e del comandante del nucleo pef ten. col. Antonino Sciabarrà.