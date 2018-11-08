APPALTI AL PORTO DI AUGUSTA, SEI ARRESTI E SEQUESTRI PER 1 MILIONE DI EURO

La Guardia di Finanza di Siracusa, a conclusione di un’indagine coordinata dalla locale Procura della Repubblica, sta eseguendo 6 arresti (1 in carcere e 5 domiciliari) e 2 misure interdittive nei con...

A cura di Redazione 08 novembre 2018 08:39

Condividi