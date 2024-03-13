APPELLO DEL SINDACO PER IL RITROVAMENTO DEL BAMBINO DI SANTA MARIA DI LICODIA

Il cuore della nostra comunità è pieno di apprensione, è l'appello del Sindaco di Santa Maria di Licodia, Giovanni Buttò per la sorte del bambino di dieci anni che si è allontanato dalla propria abita...

Il cuore della nostra comunità è pieno di apprensione, è l'appello del Sindaco di Santa Maria di Licodia, Giovanni Buttò per la sorte del bambino di dieci anni che si è allontanato dalla propria abitazione nella notte scorsa.

In qualità di primo cittadino, condivido profondamente questa preoccupazione e rivolgo un appello urgente a tutti coloro che possono contribuire al suo ritrovamento.

Chiedo con fermezza e premura a chiunque abbia visto o sappia qualcosa riguardo a quanto accaduto di comunicare tempestivamente alle Forze dell'ordine ogni informazione utile, anche in forma anonima se necessario. Il senso di umanità che ci accomuna deve prevalere in questo momento di bisogno, e ogni piccolo dettaglio potrebbe essere cruciale per riportare il bambino sano e salvo tra le braccia della sua famiglia.

Appello altresì ai Responsabili degli organi istituzionali preposti affinché rafforzino e coordinino gli sforzi investigativi già in atto per individuare il nostro giovane concittadino. Ogni risorsa e ogni competenza devono essere impiegate per garantire una ricerca efficace e immediata.

Invito infine tutta la comunità cittadina e i nostri vicini dei paesi limitrofi a unirsi a noi in solidarietà e sostegno. In queste ore difficili, l'unità e la collaborazione di tutti sono fondamentali per favorire il ritrovamento del bambino. Ogni gesto di solidarietà e ogni sforzo condiviso ci avvicineranno sempre di più al lieto fine di questa vicenda.

Uniamo le forze, manteniamo viva la speranza e continuiamo a lavorare insieme per riportare il nostro bambino a casa. La nostra comunità è forte e resiliente, e insieme supereremo anche questa prova.