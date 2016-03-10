Apple, arriva il lancio dei nuovi iPhone e iPad, evento mondiale il 21 marzo

Apple ha distribuito alla stampa gli inviti ufficiali per l‘evento del 21 marzo 2016, durante il quale verranno presentati l’atteso iPhone da 4 pollici, denominato iPhone 5se o iPhone 6c, l’iPad Air 3...

Apple ha distribuito alla stampa gli inviti ufficiali per l‘evento del 21 marzo 2016, durante il quale verranno presentati l’atteso iPhone da 4 pollici, denominato iPhone 5se o iPhone 6c, l’iPad Air 3 e, forse, nuovi cinturini per Apple Watch, lo smartwatch dell’azienda di Cupertino.

Dopo innumerevoli indiscrezioni, Apple ha confermato la data in cui si terrà il primo evento del 2016. La data prescelta è il 21 marzo, mentre il luogo sarà proprio il primo campus in Infinite Loop a Cupertino. Proprio il “loop” sarà il tema portante di questo evento e, non a caso, ciò viene ribadito anche dallo slogan “Let us loop you in” scritto sull’invito ufficiale.

Dall’immagine è possibile intravedere varie tonalità di colore tra cui oro, rosa e due di grigio. Questo potrebbe trattarsi di un’anticipazione dei colori dei device che verranno presentati al grande pubblico?

Per il momento sappiamo che Apple potrebbe presentare iPad Air 3, il successore di iPad Air 2 e un device che sarà dotato di quattro speaker, un flash LED per la fotocamera posteriore e una porta Smart Connector, posta sul lato. Per quanto riguarda le performance, si stima che iPad Air 3 sarà una versione “ridotta” dell’attuale iPad Pro. Il secondo dispositivo che verrà presentato è iPhone 5se, il tanto atteso smartphone da 4 pollici che rappresenta l’evoluzione di iPhone 5s, ma con un design simile ad iPhone 6, processore A9 e fotocamera dotata di sensore da 9 o 12 megapixel.

Non solo, è importante sottolineare il fatto che la parola “loop”, presente all’interno dell’invito, potrebbe fare riferimento ai cinturini di Apple Watch. Ad esempio, uno dei cinturini più diffusi si chiama proprio Milanese Loop.

Per il momento, quindi, l’appuntamento con l’evento di Apple è per il 21 marzo, alle 19 ora italiana e tutti gli utenti potranno seguire la presentazione in streaming dal sito ufficiale Apple.