APPUNTAMENTO CON LA STORIA PER IL PATERNO': LA FINALE DI COPPA ITALIA VALE LA SERIE D. DIRETTA TV SUL CANALE DELLA LEGA

Oggi Sabato 11 maggio alle ore 15, l'emozione sarà palpabile allo stadio "Gino Bozzi" di Firenze, dove due squadre distanti geograficamente da mille chilometri, Paternò e Solbiatese, si sfideranno in una partita epica che non solo determinerà il vincitore della Coppa Italia di Eccellenza, ma anche chi avrà il privilegio di guadagnare la promozione alla Serie D.

Il Paternò, fresco del secondo posto nel Girone B dell'Eccellenza siciliana, ha concluso la stagione regolare con cifre impressionanti: 65 punti in 30 partite, di cui 20 vinte.

La squadra allenata da Filippi Raciti ha mostrato una notevole capacità offensiva, con 69 gol realizzati, e solidità difensiva, subendo solo 19 gol. Il loro cammino in Coppa Italia è stato altrettanto impressionante, eliminando avversari di spessore come Enna, Modica, Castelbuono, Bocale, Manduria e Teramo. La semifinale ha visto una spettacolare rimonta nel ritorno, ribaltando la sconfitta dell'andata.

Dall'altra parte, la Solbiate Arno arriva con freschezza dopo aver concluso la stagione regolare più tardi rispetto al Paternò. Questo confronto sarà una prova di fuoco per entrambe le squadre, con la tensione e l'emozione che si riverseranno sul campo.

A seguire la gara e soprattutto i tanti tifosi che con bus, aereo o mezzi propri si stanno dirigendo a Firenze per sostenere la squadra ci sarà il nostro staff che vi aggiornerà con articoli, foto e video, per raccontare alla Città una meravigliosa avventura.

La partita sarà trasmessa in diretta streaming in esclusiva sul canale YouTube della Lega Nazionale Dilettanti (LND) (youtube.com/@legadilettanti), offrendo a tutti gli appassionati di calcio l'opportunità di seguire da vicino questa sfida cruciale per il futuro delle due squadre. Non sarà solo una partita per il trofeo, ma una battaglia per la storia e per il sogno di una promozione.