APRE A SAN GIOVANNI LA PUNTA UNO DEI PIU’ GRANDI DRIVE IN D’ITALIA – LE FOTO

Ha preso il via ieri sera la programmazione di “Live’d 19”, uno dei più grandi Drive In d’Italia. La mega struttura, allestita al “Parco Commerciale I Portali”, è dotata di un maxi schermo 4K e può os...

Ha preso il via ieri sera la programmazione di “Live’d 19”, uno dei più grandi Drive In d’Italia. La mega struttura, allestita al “Parco Commerciale I Portali”, è dotata di un maxi schermo 4K e può ospitare, in tutta sicurezza, 300 auto per un totale di 600 spettatori. Con la proiezione di “18 Regali”, l’emozionante film di Francesco Amato, ha preso il via ieri sera l’avventura di “Live’d 19”, il Drive In allestito al “Parco Commerciale I Portali” di San Giovanni La Punta (Catania). La mega struttura di 14.000 mq può ospitare fino a 300 auto per un massimo di 600 spettatori e garantisce la visione dei film in piena sicurezza. Dotato di un maxi schermo di 21 metri x 8,80 con un proiettore Barco 4K con lampada da 7000W è una delle poche realtà italiane capaci di garantire agli spettatori di trascorrere un paio d’ore di serenità.

L’iniziativa di Giuseppe Rapisarda Management, Parco Commerciale I Portali e Cinestar nel corso di tutta l’estate, darà ai siciliani ed ai turisti che arriveranno in Sicilia la possibilità di fruire di uno spazio aperto capace di ospitare, in tutta sicurezza, proiezioni di film, teatro, cabaret e live music. “L’idea di base del progetto ‘Live’d 19’ – commenta Giuseppe Rapisarda – è quella di recuperare il format dei grandi cinema all’aperto per offrire ai siciliani qualche ora di intrattenimento. Alla base di tutto ci sarà la sicurezza, che non sarà solo la nostra parola d’ordine ma sarà il nostro punto di forza. Gli utenti arriveranno direttamente con le loro auto e si sentiranno protetti. Inizieremo con la programmazione di film, dopo si potranno sperimentare altre forme di spettacolo”.

La programmazione della prima settimana vede

26 e 27 giugno “Bohemian Rhapsody”, il

28 e 29 giugno “Star Wars Gli Ultimi Jedi” ed il

30 giugno e 1 luglio “Il richiamo della Foresta”.

I film inizieranno ogni sera alle 21:30. I biglietti potranno essere acquistati online sul sito di Cinestar Catania o direttamente alla cassa. A

d ogni auto verrà assegnato un posto in platea. L’audio dei film potrà essere ascoltato direttamente dall’autoradio in modalità FM.