APRE DOMANI A SAN GIOVANNI LA PUNTA, ETNA VILLAGE, IL PARCO DI 14.000 MQ DEDICATO AL DIVERTIMENTO

Adesso è ufficiale: domani (1 agosto) Etna Village aprirà al pubblico e dalle ore 18 si potrà accedere alla maxi area di 14.000 mq dedicata al divertimento. L’apertura avrà un prologo atteso da giorni dai tanti appassionati di volo. Dalle ore 14, infatti, al box del villaggio si potranno prenotare i voli in elicottero (10/15 minuti sui paesi etnei). L’experience del volo si ripeterà nel corso delle settimane e i primi voli sono previsti domani dalle ore 16 alle ore 20.30.

Etna Village è allestita nell’area verde del Parco Commerciale I Portali di San Giovanni La Punta (CT).. 2000 mq del villaggio saranno dedicati alle attrazioni per bambini con tappeti elastici, calcetto, area nursery. Tutti i giorni (tranne il lunedì) sono previste esibizioni itineranti di trampolieri, giocolieri, mimi, statue viventi e fachiri. Ci sarà anche una postazione trucca bimbi in cui truccatori professionisti creeranno splendidi disegni sui visi e sulle manine dei più piccoli con colori atossici. Immancabile i carretto dei popcorn e dello zucchero filato. Ogni week end il teatro da 480 posti a sedere ospiterà i Musical Disney. Domani e domenica SC Produzioni Teatrali metterà in scena “Cenerentola”. Nei prossimi fine settimana sono previsti i musical di Mary Poppins, Aladdin, Peter Pan, La Bella e la Bestia, Frozen, Shrek e Pinocchio. Gli spettacoli inizieranno alle ore 21:00,

Tante le attrazioni previste, dedicate a tutte le generazioni: oltre lo Street Food sono previsti Show Cooking, un area sport, il Green Volley, un Food Truck e zone dedicate alla zumba, all’animazione e all’artigianato. La programmazione si arricchirà di altri eventi che verranno di volta in volta ufficializzati. Tutte le attività verranno realizzate nel pieno rispetto delle limitazioni imposte dalla normativa vigente in materia di Covid 19. Sarà consentita la fruizione del pubblico in piena sicurezza consentendo agli utenti di poter assistere agli eventi in tutta tranquillità. Etna Village sarà aperta ogni giorno dalle ore 18 alle 24 e l’ingresso è gratuito.