ARANCIA ROSSA DI SICILIA IGP, DIFFUSE LE DATE DI COMMERCIALIZZAZIONE

Il Consorzio di Tutela Arancia Rossa di Sicilia IGP ha deliberato le date di inizio campagna commercializzazione al 27 dicembre per il Moro, all’8 gennaio 2018 per il Tarocco e al 10 febbraio 2018 per il Sanguinello.

Il consumatore riconoscerà il prodotto Igp grazie al bollino con tale indicazione e potrà trovare sul mercato, eccezionalmente, alcuni lotti di arancia rossa di Sicilia IGP in anticipo alle date indicate. Infatti il Consorzio di Tutela Arancia Rossa di Sicilia IGP, se il prodotto ha i corretti requisiti previsti dal Disciplinare di Produzione, può autorizzare la commercializzazione, in quanto, quest’anno, la campagna agrumicola grazie alle favorevoli condizioni atmosferiche dei mesi scorsi, si prospetta positiva sia nella qualità del frutto che nei volumi.

Le tre varietà di Arancia Rossa di Sicilia IGP saranno disponibili non solo all’interno dei punti vendita della Gdo e nelle attività che commercializzano ortofrutta, ma anche all’interno delle attività horeca che offrono al consumatore spremute o frutto fresco di qualità certificata.