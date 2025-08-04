Arezzo, tir invade la corsia sulla A1: distrutta ambulanza della Misericordia, morti due volontari e un paziente, 15 feriti

Arezzo, 4 agosto 2025 – Una tragedia si è consumata questa mattina sull’autostrada A1, al chilometro 338 in direzione nord, poco prima dell’uscita Valdarno. Intorno alle 11:30, un tir ha improvvisamen...

Arezzo, 4 agosto 2025 – Una tragedia si è consumata questa mattina sull’autostrada A1, al chilometro 338 in direzione nord, poco prima dell’uscita Valdarno. Intorno alle 11:30, un tir ha improvvisamente invaso la corsia opposta, schiantandosi frontalmente contro un autocaravan. Il bilancio provvisorio è drammatico: tre persone sono morte e almeno 15 sono rimaste ferite, alcune in modo grave.

Nell’impatto, violentissimo, sono rimasti coinvolti anche un’ambulanza della Misericordia, tre automobili e un pullman. Le vittime accertate sono i due volontari a bordo dell’ambulanza e un paziente che stava venendo trasportato. Il mezzo di soccorso è stato completamente distrutto.

Sul posto è stato attivato immediatamente il sistema regionale di maxi-emergenza. Sono intervenuti elisoccorsi Pegaso 1 e Pegaso 3, mezzi sanitari, Vigili del Fuoco, Polizia Stradale e le unità del 118. L’autostrada del Sole è attualmente chiusa in entrambe le direzioni, con gravi ripercussioni sul traffico.

Attraverso un post sui social, il presidente della Regione Toscana ha espresso il proprio cordoglio e aggiornato sulla situazione:

“Grave incidente sulla A1 fra Arezzo e Valdarno. Attivato il sistema regionale di maxi-emergenza sanitaria con mezzi, personale e i nostri elisoccorso Pegaso 1 e 3. Coinvolti un caravan, un mezzo pesante, tre auto e un’ambulanza della Misericordia. Diciotto i feriti in cura nei nostri ospedali. Purtroppo, le tre persone a bordo dell’ambulanza sono decedute. Ringrazio tutte le persone impegnate nei soccorsi e rivolgo un pensiero commosso e un abbraccio alla Misericordia. Esprimo il più profondo cordoglio della Regione Toscana ai familiari delle vittime.”

Le autorità stanno ora lavorando per chiarire la dinamica dell’incidente e riaprire il tratto autostradale quanto prima. In corso anche l’identificazione di tutti i feriti e delle vittime.

