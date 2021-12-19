ARISA E VITO COPPOLA SONO I VINCITORI DI BALLANDO CON LE STELLE 2021

La finale di Ballando con le Stelle è stata finta dalla coppia composta da Arisa e Vito Coppola. La cantante lucana ha vinto con il 52% dei voti, battendo Bianca Gascoigne, figlia di Paul, che gareggi...

La finale di Ballando con le Stelle è stata finta dalla coppia composta da Arisa e Vito Coppola. La cantante lucana ha vinto con il 52% dei voti, battendo Bianca Gascoigne, figlia di Paul, che gareggiava con Simone Di Pasquale nel programma condotto da Milly Carlucci.

La cantante è rimasta stupita dalla vittoria ottenuta nel programma condotto da Milly Carlucci. Ecco le sue parole: “È vero? Io non me l’aspettavo assolutamente. Il primo giorno che sono entrata qui dentro, non se l’aspettava nessuno! Grazie infinite per avermi fatto arrivare fino a questo punto!”.

L’artista, inoltre, ha ringraziato il suo compagno di viaggio: “Grazie mille a Vito Coppola anche con metodi poco ortodossi mi ha trascinato fino a qui! Grazie a tutte le persone che ho incontrato in questo posto incredibile. Grazie a chi mi ha fatto compagnia in questo viaggio, grazie ai giudici, grazie alle maestranze, grazie alla Rai e grazie a te, Milly!“.

È stato Alberto Matano – presente nella trasmissione in collegamento remoto – con il suo tesoretto a permette ad Arisa e al suo partner di ballo di trionfare nella finale.