Armato di coltelli tra la folla: bloccato dai Carabinieri in via Etnea

Secondo le linee guida impartite dal Comando Provinciale di Catania, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile hanno svolto un servizio straordinario di controllo del territorio, finalizzato al contrasto d...

Secondo le linee guida impartite dal Comando Provinciale di Catania, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile hanno svolto un servizio straordinario di controllo del territorio, finalizzato al contrasto della criminalità diffusa, dei reati predatori, dello spaccio di sostanze stupefacenti e per la sicurezza stradale.

L’attività è stata predisposta anche per garantire un elevato livello di sicurezza a tutti i cittadini e ai numerosi turisti che, con l’arrivo della stagione estiva, affollano quotidianamente il centro storico di Catania. Il dispositivo ha visto l’impiego coordinato di pattuglie automontate (“gazzelle”) e motociclistiche, con il presidio dei principali assi cittadini del centro storico e delle aree più sensibili, poiché maggiormente frequentate come luoghi di incontro e di aggregazione.

In tale contesto, nel primo pomeriggio, una pattuglia delle API (Aliquota di Primo Intervento), reparto altamente specializzato dell’Arma dei Carabinieri, preparato per interventi rapidi in situazioni ad alto rischio e, in particolare, nella gestione di emergenze legate ad atti terroristici, ha notato, lungo via Etnea, un uomo di origini straniere che camminava tra la gente impugnando un grosso coltello da cucina.

I militari delle API, comprendendo immediatamente il potenziale pericolo rappresentato dal soggetto, con l’ausilio di un equipaggio del Nucleo Radiomobile fatto convergere sul posto in supporto, gli hanno intimato, secondo le procedure operative previste in emergenza, di gettare a terra l’arma, un coltello da cucina con una lama di oltre 20 cm e un borsello, all’interno del quale hanno poi rinvenuto un secondo coltello sempre da cucina di oltre 15 cm, procedendo quindi a bloccarlo, perquisirlo e metterlo in sicurezza, rendendolo di fatto inoffensivo.

L’individuo, un 28enne incensurato residente a Catania, è stato pertanto deferito in stato di libertà per porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere, ferma restando la presunzione d’innocenza fino a eventuale sentenza definitiva.

Sempre durante l’attività straordinaria di controllo, in serata, quando i negozi del centro cittadino erano particolarmente affollati di persone e turisti intenti a fare acquisti, un equipaggio del Nucleo Radiomobile è intervenuto presso un punto vendita di abbigliamento intimo, sempre in via Etnea, dove ha bloccato un 35enne originario di Catania.

L’uomo, infatti, era stato poco prima notato da alcuni clienti mentre rimuoveva i dispositivi antitaccheggio da diversi capi di costoso abbigliamento intimo, occultandoli all’interno dei pantaloni, per poi dirigersi verso l’uscita senza pagare, nel tentativo di eludere eventuali controlli.

La descrizione fornita dagli impiegati dello store all’operatore della Centrale Operativa ha consentito ai militari dell’Arma di individuare immediatamente e bloccare l’uomo appena fuori dal negozio. Nel corso della perquisizione personale, il 35enne è stato trovato in possesso della refurtiva, tutta priva dei dispositivi antitaccheggio.

Oltre alle testimonianze raccolte, gli investigatori dell’Arma hanno successivamente visionato e acquisito le immagini del sistema di videosorveglianza interna del punto vendita, che hanno consentito di ricostruire e confermare con precisione le modalità del furto.

L’uomo, già gravato da precedenti per reati contro il patrimonio, è stato deferito in stato di libertà per furto aggravato. La merce recuperata, per un valore di alcune centinaia di euro, è stata restituita al titolare dell’attività commerciale.

A corollario dell’articolato servizio, gli equipaggi del Nucleo Radiomobile hanno complessivamente identificato oltre 150 persone e controllato più di 60 veicoli; hanno inoltre elevato 15 sanzioni amministrative al Codice della Strada, per un totale di oltre 9500 euro e la decurtazione di 30 punti patente.