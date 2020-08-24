Proseguono senza soluzione di continuità i controlli a cura della Polizia di Stato per contrastare il fenomeno dei furti di agrumi in questa provincia. Ai tre arresti operati dal Commissariato di Avol...

Proseguono senza soluzione di continuità i controlli a cura della Polizia di Stato per contrastare il fenomeno dei furti di agrumi in questa provincia.

ARRESTATI DUE CATANESI, SORPRESI A LENTINI A RUBARE CIRCA 500 KG DI LIMONI

Ai tre arresti operati dal Commissariato di Avola il 19 agosto scorso, si aggiungono i due arresti effettuati stanotte dagli uomini del Commissariato di Lentini guidati dal Dirigente Andrea Monaco.

Gli agenti del Commissariato di Lentini, nella nottata appena decorsa, hanno arrestato nella flagranza del reato di furto aggravato di agrumi, Rosario Parisi, 31 anni e Gianluca Minnella, di 45, entrambi catanesi.

In particolare, a seguito di una segnalazione di ladri in azione in un fondo agricolo, sito in Contrada Bulgherano, comune di Lentini, i due soggetti venivano sorpresi dai poliziotti mentre caricavano, all’interno di un’autovettura, circa 500 chilogrammi di limoni del tipo “verdello”, dopo essere entrati all’interno del fondo da un varco ricavato dal taglio nella recinzione. L’arresto dei ladri è stato facilitato dalla circostanza che gli agenti si trovavano già in zona per i pianificati controlli del territorio.

Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, i due venivano posti agli arresti domiciliari.