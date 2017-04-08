ARRESTATI FRATELLO E SORELLA DI 29 e 23 ANNI PER FURTO A MISTERBIANCO

i Carabinieri della Compagnia di Catania Fontanarossa e della Tenenza di Misterbianco, setacciando palmo a palmo le zone a rischio dei rispettivi territori di competenza, hanno ottenuto i seguenti ris...

i Carabinieri della Compagnia di Catania Fontanarossa e della Tenenza di Misterbianco, setacciando palmo a palmo le zone a rischio dei rispettivi territori di competenza, hanno ottenuto i seguenti risultati: Arrestati fratello e sorella di Paternò, di 29 e 23 anni, poiché ritenuti responsabili di furto aggravato in concorso. I due sono stati fermati mentre tentavano di allontanarsi con delle borse colme di capi di abbigliamento rubati poco prima dal Negozio “SIX” di Via Del Commercio a Misterbianco. La refurtiva, del valore di circa 200 euro, è stata restituita al proprietario del negozio.