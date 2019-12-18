ARRESTATI PER CORRUZIONE GLI AMMINISTRATORI DI CARONTE&TOURIST E IL SINDACO DI VILLA SAN GIOVANNI

I carabinieri hanno arrestato il sindaco di Villa San Giovanni, Giovanni Siclari.E’ in corso da ieri sera una vasta operazione dell’Arma, coordinata dalla Dda di Reggio Calabria, che ha eseguito un’or...

I carabinieri hanno arrestato il sindaco di Villa San Giovanni, Giovanni Siclari.

E’ in corso da ieri sera una vasta operazione dell’Arma, coordinata dalla Dda di Reggio Calabria, che ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare, in carcere e ai domiciliari, per 11 persone. . Come fanno sapere i carabinieri in una nota, “sono il sindaco del comune di Villa San Giovanni, Giovanni Siclari, oltre che a Antonino Repaci e Calogero Fimiani, rispettivamente presidente del consiglio di amministratore e amministratore delegato della società di navigazione ‘Caronte & Tourist S.p.A.’, i principali destinatari dell’ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip di Reggio Calabria”.

Secondo la ricostruzione dei carabinieri di Reggio Calabria, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Reggio Calabria – Direzione Distrettuale Antimafia, è emerso “come i manager indagati, hanno promesso di elargire utilità ad amministratori comunali, che in cambio hanno asservito la loro pubblica funzione agli interessi privati della società di navigazione”.

Gli arrestati sono accusati a vario titolo di corruzione, turbativa d’asta, falso in atto pubblico, truffa aggravata e peculato e, per una persona solamente, anche concorso esterno in associazione mafiosa. Il sindaco Siclari, ora agli arresti domiciliari, è stato raggiunto ieri sera dai Carabinieri che hanno fatto irruzione in Comune durante un incontro chiedendo al primo cittadino di seguirlo in caserma.

Dalle indagini è emerso come il gruppo Caronte, con la compiacenza del sindaco Siclari, avrebbe ottenuto illecitamente l’affidamento di un’area sulla quale poi è stata realizzata un’opera di interesse del gruppo.