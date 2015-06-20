Arrestati tre paternesi in trasferta

Sorpresi a Giarre mentre rubavano cavi di rame

Arrestato: Sebastiano Mommo

95047.it I carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Giarre hanno arrestato, in flagranza, il 49enne Sebastiano Mommo ed altri due complici, di 46 e 34 anni (dei quali le Forze dell'ordine non hanno fornito le generalità), tutti provenienti da Paternò, poiché ritenuti responsabili di furto aggravato in concorso. La notte scorsa la "gazzella" dell'Arma in via Strada a Giarre ha bloccato i tre a bordo di un utilitaria carica di cavi in rame, circa 150 chili, precedentemente rubati a Mascali e facenti parte di un impianto elettrico asservito ad un sistema di irrigazione esistente all'interno di un fondo agricolo privato. All'interno dell'auto i militari hanno rinvenuto e sequestrato alcune cesoie utilizzate per tranciare i cavi. La refurtiva è stata restituita al proprietario del terreno mentre gli arrestati, in attesa della direttissima, sono stati trattenuti in camera di sicurezza.