ARRESTATO 17ENNE NEI PRESSI DI UN ISTITUTO SCOLASTICO: VENDEVA DROGA TRAMITE I SOCIAL NETWORK

I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Catania Piazza Dante hanno arrestato in flagranza un 17enne catanese per “detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti”.Al riguardo, nel...

I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Catania Piazza Dante hanno arrestato in flagranza un 17enne catanese per “detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti”.

Al riguardo, nell’ambito di un servizio pomeridiano mirato al contrasto dei fenomeni delinquenziali connessi allo smercio di droga, i militari sono stati attirati dall’atteggiamento sospetto del conducente di un motociclo in sosta nei pressi di un istituto scolastico, mostratosi particolarmente innervosito dalla presenza dei Carabinieri. Controllato e perquisito, nella tasca del giubbotto del giovane sono stati rinvenuti 86 grammi di marijuana e 10 grammi di hashish, nonché 70 euro, verosimilmente frutto dell’attività di spaccio.

La perquisizione è stata estesa all’abitazione di residenza, ove sono stati trovati circa 40 grammi di marijuana, 70 grammi di hashish, nonché un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento e 1.820 euro in contanti.

Gli operanti hanno proceduto, inoltre, all’ispezione delle chat di WhatsApp e Telegram presenti nel cellulare del sospettato, dove il fermato pubblicava quotidianamente foto, video e prezzi dello stupefacente, gestendone la compravendita con i molteplici acquirenti.

Il 17enne, associato presso un Centro di Prima Accoglienza su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, all’esito dell’udienza di convalida dell’arresto è stato sottoposto alla misura della permanenza in casa, con divieto di comunicare con terze persone, che non siano i familiari, anche a mezzo telefonico e telematico.