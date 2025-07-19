Arrestato 19enne di Biancavilla per spaccio a Catania grazie a una segnalazione via YouPol

Aveva organizzato una vera e proprio attività di spaccio di sostanze stupefacenti attendendo gli acquirenti in strada e nella propria auto. Ad inchiodarlo una segnalazione giunta con l’app della Poliz...

Aveva organizzato una vera e proprio attività di spaccio di sostanze stupefacenti attendendo gli acquirenti in strada e nella propria auto. Ad inchiodarlo una segnalazione giunta con l’app della Polizia di Stato YouPol. Protagonista di questa vicenda un 19enne di Biancavilla che, nel quartiere San Giorgio, è stato scoperto dalla Polizia di Stato che lo ha arrestato per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio, ferma restando la presunzione di innocenza dell’indagato valevole ora e fino a condanna definitiva.

Nel corso dei servizi di controllo del territorio, una pattuglia della squadra volanti è intervenuta nel quartiere San Giorgio, per la segnalazione, giunta alla sala operativa della Questura di Catania attraverso l’applicazione Youpol, di una attività di spaccio compiuta da giovane a bordo di un’auto di colore bianco.

Non appena arrivati sul posto gli agenti hanno subito individuato il veicolo. Seduto al posto di guida il giovane che, alla vista della Polizia, ha avviato il motore accennando un timido tentativo di fuga che si è subito interrotto non appena i poliziotti, azionando i lampeggianti dell’auto di servizio, gli hanno intimato di fermarsi.

A quel punto, gli agenti hanno chiesto al giovane di scendere dall’auto per identificarlo e sottoporlo a controllo. Così i poliziotti hanno dapprima perquisito il ragazzo e, successivamente, hanno esteso le verifiche all’interno dell’auto. La perquisizione ha consentito rinvenire, sul sedile anteriore lato passeggero un involucro, in plastica trasparente, contenente 104 grammi di marijuana, suddivisa in 18 bustine, e 26 grammi di hashish, suddivisa in 9 bustine, nonché denaro contante per un totale di 1.075 euro. Il giovane ha subito confermato agli agenti che la busta trasparente, da loro rinvenuta, conteneva effettivamente stupefacenti e che il denaro contante era provento della vendita di quelle sostanze.

La sostanza scoperta è stata sequestrata per essere in seguito analizzata dal laboratorio della Polizia Scientifica. Il giovane è stato arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e, su disposizione del Pubblico Ministero di turno, è stato condotto presso le camere di sicurezza della Questura in attesa giudizio direttissimo. Il Giudice, successivamente, ha applicato la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria e l’obbligo di dimora in casa nelle ore notturne, in attesa delle prossime fasi del processo.

Ancora una volta, l’utilizzo dell’app YouPol della Polizia di Stato si è rivelato un prezioso strumento messo a disposizione dei cittadini per segnalare ogni possibile situazione di pericolo o di illegalità. L’app è uno strumento gratuito e disponibile per tutti, semplice e sicuro, che permette di inviare segnalazioni, anche in forma anonima, con la possibilità di allegare video, audio, immagini e testo. Nata per segnalare episodi di spaccio di droga e di bullismo, è stata poi implementata anche con la possibilità di segnalare alla Sala Operativa della Questura in modo discreto episodi di violenza domestica e permette lo scambio in tempo reale di messaggi e di file multimediali.