ARRESTATO 26ENNE PER MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA

I Carabinieri della Stazione di Paternò hanno arrestato un 26enne, paternese, su ordinanza di custodia cautelare emessa dalla Corte d’Appello di Catania.

Il giovane è stato ritenuto colpevole di maltrattamenti in famiglia e atti persecutori nei confronti dell’ex convivente, una 20ennne del luogo. Violenze e minacce che hanno causato alla vittima un grave e perdurante stato d’ansia e paura, temendo per la propria vita.

L’arrestato, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è stato ristretto ai domiciliari.