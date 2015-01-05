Arrestato 44enne paternese per cumulo di condanne

95047.it FLASH:I Carabinieri della Stazione di Biancavilla hanno arrestato il 44enne Nicola Giuseppe Cocimano, di Paternò, su ordine di carcerazione per cumulo pene emesso dalla Procura della Repubbli...

95047.it FLASH:

I Carabinieri della Stazione di Biancavilla hanno arrestato il 44enne Nicola Giuseppe Cocimano, di Paternò, su ordine di carcerazione per cumulo pene emesso dalla Procura della Repubblica del Tribunale di Enna. L’uomo dovrà espiare la pena di 1 anno e 3 mesi di reclusione poiché riconosciuto colpevole di reati contro il patrimonio commessi nella provincia di Enna.

L’arrestato è stato associato nel carcere di Piazza Lanza, come disposto dall’Autorità Giudiziaria.