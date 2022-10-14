ARRESTATO A ENNA IL CAPPELLANO DEL CARCERE: DAVA DROGA A UN DETENUTO

Sacerdote arrestato per droga. Succede in Sicilia, a Enna. La Polizia penitenziaria di Enna, in collaborazione con il Nucleo investigativo regionale della Polizia penitenziaria, ha arrestato il cappel...

Sacerdote arrestato per droga. Succede in Sicilia, a Enna. La Polizia penitenziaria di Enna, in collaborazione con il Nucleo investigativo regionale della Polizia penitenziaria, ha arrestato il cappellano del carcere di Enna.

Il sacerdote, Rosario Buccheri, che appartiene alla diocesi di Piazza Armerina, è stato arrestato mentre cedeva droga a un detenuto nell'Istituto penitenziario. Nel corso di una perquisizione, che la penitenziaria ha effettuato a casa del sacerdote, sono state trovate armi e denaro in contanti.

Negli scorsi mesi la polizia penitenziaria di Enna aveva avviato un'indagine dopo avere trovato droga durante i controlli ai detenuti. Sono ancora in corso indagini.

In una nota, il vescovo Gisana, esprime il suo «rammarico e dolore per la triste vicenda che vede coinvolto un uomo di chiesa». Non ê il primo scandalo che sconvolge la diocesi di Piazza Armerina, fortemente provata per il caso del sacerdote Rugolo, a processo per violenza sessuale aggravata. Nel maggio scorso un altro sacerdote di Gela, Giovanni Tandurella era finito ai domiciliari con l’accusa di corruzione e riciclaggio.