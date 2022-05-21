ARRESTATO A MILANO 49ENNE DI GIARRE CON 47 CHILOGRAMMI DI COCAINA E HASHISH

I Finanzieri del comando provinciale della Guardia di Catania, all’esito di un servizio di contrasto al traffico di sostanze stupefacenti, hanno sequestrato circa 47 kg tra cocaina e hashish e hanno t...

I Finanzieri del comando provinciale della Guardia di Catania, all’esito di un servizio di contrasto al traffico di sostanze stupefacenti, hanno sequestrato circa 47 kg tra cocaina e hashish e hanno tratto in arresto un uomo di 49 anni, originario di Giarre.

L’attività repressiva è iniziata a seguito dell’intensificazione dei servizi antidroga svolti dalle unità specializzate del Nucleo di polizia economico-finanziaria di Catania, iniziati nel territorio del distretto di Corte d’appello di Catania ma che hanno permesso di acquisire, a seguito di alcune perquisizioni e di una efficace attività informativa, elementi probatori per delineare l’esistenza di un traffico internazionale di sostanze stupefacenti, provenienti dalla Spagna e diretti nel territorio nazionale (nord Italia e Sicilia).

In particolare, nel corso del primo intervento a Milano è stato oggetto di perquisizione un SUV, condotto da un soggetto, di 49 anni, originario di Giarre e residente a Mascali.

L’inizio delle operazioni di controllo, avvenute con la cooperazione dei militari del Gruppo “Pronto Impiego” di Milano, ha fin subito determinato la reazione nervosa dell’uomo, che ha indotto i militari ad approfondire le ricerche.

Le conseguenti attività hanno consentito di rinvenire e sottoporre a sequestro 12 kg di cocaina e 16 kg di hashish contenuti in un doppio fondo.

Nel corso delle operazioni è stata acquisita dai militari operanti la notizia della disponibilità da parte dell’arrestato di un’ulteriore autovettura.

Le attività di perquisizione sono così state estese anche a tale mezzo e, all’esito, sono stati individuati e sottoposti a sequestro 3 kg di cocaina e 16 kg di hashish.

A conclusione delle attività sono così stati sequestrati, complessivamente, 47 kg. di sostanza stupefacente del tipo hashish e cocaina.

Il soggetto di origine catanese – nell’attuale stato del procedimento, in cui non si è pienamente realizzato il contraddittorio con le parti – è stato arrestato in flagranza di reato, ai sensi dell’art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990.

L’arresto, su richiesta della competente Procura della Repubblica, è stato convalidato dal Giudice per le indagini preliminari.

L’attività investigativa si colloca nel più ampio quadro delle attività poste in essere dal Comando Provinciale della Guardia di finanza di Catania volte alla repressione della produzione e dello spaccio di sostanze stupefacenti e a tutela, in particolar modo, delle fasce più deboli della popolazione.