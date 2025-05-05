ARRESTATO A SIRACUSA CON 60 KG DI MARIJUANA E HASHISH: È UN CATANESE

Nei giorni scorsi, la Polizia di Stato ha tratto in arresto S. S. (cl. 1979) poiché colto nella flagranza del reato di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti del tipo marijuana e hashis...

Nel corso delle ordinarie e periodiche attività finalizzate a contenere e reprimere il fenomeno dell’illecita cessione di sostanze stupefacenti, personale della Sezione Antidroga della Squadra Mobile di Catania ha appreso che un soggetto di origine catanese, ma, di fatto, domiciliato a Siracusa, deteneva un ingente quantitativo di droga presso la sua abitazione o in un magazzino nella sua disponibilità ubicato all’interno del Mercato Ortofrutticolo della predetta città.

Pertanto, unitamente agli agenti della Squadra Mobile di Siracusa, è stato predisposto un mirato servizio di osservazione e controllo di detti luoghi.

Le successive perquisizioni hanno dato esito positivo in quanto, effettivamente, a casa dell’uomo, precisamente in una rimessa per la custodia di attrezzi da lavoro, sono stati rinvenuti 52 involucri contenenti 54 kg di marijuana e 145 g di hashish.

Altri 6 involucri contenenti ulteriori 6 kg di marijuana erano, invece, occultati all’interno del citato magazzino.

Per quanto sopra, il soggetto è stato tratto in arresto e, dopo le formalità di rito, su disposizione dell’A.G., è stato condotto presso la Casa Circondariale di Siracusa in attesa dell’udienza di convalida.

Si precisa che il procedimento è ancora in fase di indagini preliminari e che sarà svolto ogni ulteriore accertamento che dovesse rendersi necessario, anche nell’interesse dell’indagato.