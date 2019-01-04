I Carabinieri della Stazione di San Giovanni la Punta hanno arrestato il pregiudicato 28enne belpassese Spallino Leonardo, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Tribunale di C...

ARRESTATO BELPASSESE PER LA “TRUFFA DELLO SPECCHIETTO”

Spallino Leonardo, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Tribunale di Catania – Sezione del G.I.P., su richiesta della locale Procura della Repubblica poiché ritenuto responsabile di estorsione in concorso. L’uomo è accusato di aver minacciato un automobilista, a San Giovanni la Punta, costringendolo a consegnargli la somma in contanti di € 50,00, dopo aver simulato un impatto con lo specchietto della propria autovettura.Al reo sono stati attribuiti altresì due tentativi non andati a buon fine in quanto le vittime si accorgevano della truffa che l’uomo voleva perpetrare.Lo Spallino è stato posto agli arresti domiciliari così come disposto dall’A.G..