ARRESTATO BELPASSESE PER LA “TRUFFA DELLO SPECCHIETTO”
I Carabinieri della Stazione di San Giovanni la Punta hanno arrestato il pregiudicato 28enne belpassese Spallino Leonardo, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Tribunale di C...
A cura di Redazione
04 gennaio 2019 12:32
I Carabinieri della Stazione di San Giovanni la Punta hanno arrestato il pregiudicato 28enne belpassese
ARRESTATO BELPASSESE PER LA “TRUFFA DELLO SPECCHIETTO”
Al reo sono stati attribuiti altresì due tentativi non andati a buon fine in quanto le vittime si accorgevano della truffa che l’uomo voleva perpetrare.
Lo Spallino è stato posto agli arresti domiciliari così come disposto dall’A.G..