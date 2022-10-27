ARRESTATO CORRIERE DELLA DROGA, NEL SUO TIR TRASPORTAVA OLTRE 20 CHILI DI STUPEFACENTE

Circa 12,5 chilogrammi di hashish e 8,5 di marijuana sono stati sequestrati da finanzieri del comando provinciale di Catania durante un'operazione eseguita con la collaborazione di unità cinofile dell...

Circa 12,5 chilogrammi di hashish e 8,5 di marijuana sono stati sequestrati da finanzieri del comando provinciale di Catania durante un'operazione eseguita con la collaborazione di unità cinofile della compagnia Pronto impiego.

La droga, che aveva un valore di mercato di oltre 165mila euro, era nascosta nel vano porta attrezzi del rimorchio di un Tir.

Il camionista 'corriere', un romano residente a Trecastagni, è stato fermato. Il provvedimento restrittivo, emesso dalla Procura distrettuale di Catania, è stato convalidato dal Gip. L'indagato è ancora in carcere