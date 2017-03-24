95047

ARRESTATO DUE VOLTE IN TRE GIORNI

Il comunicato stampa del Comando provinciale dei carabinieri:I Carabinieri della Stazione di Paternò (CT) hanno arrestato nella flagranza il 20enne paternese Samuele CANNAVÒ, già ristretto ai domicili...

A cura di Redazione Redazione
24 marzo 2017 13:39
ARRESTATO DUE VOLTE IN TRE GIORNI -
News
Condividi

Il comunicato stampa del Comando provinciale dei carabinieri:

I Carabinieri della Stazione di Paternò (CT) hanno arrestato nella flagranza il 20enne paternese Samuele CANNAVÒ, già ristretto ai domiciliari, per spaccio e detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

Era stato arrestato l’altra sera per riciclaggio poiché trovato nel proprio garage ad assemblare motori rubati su altri motocicli. Sottoposto agli arresti domiciliari, nel tardo pomeriggio di ieri, ha ricevuto la visita dei Carabinieri che, nello svolgere i controlli di routine dei soggetti sottoposti a misure restrittive alternative, giungendo nei pressi dell’abitazione del detenuto si sono accorti del viavai di alcuni giovani assuntori dalla casa di quest’ultimo. Irrompendo immediatamente nell'immobile lo hanno perquisito rinvenendo, occultati in una intercapedine muraria, 50 grammi di “marijuana”, già suddivisa in dosi pronte per lo smercio e 60 euro in contanti presumibilmente incassati dalla precedente attività di spaccio. La droga ed il denaro sono stati sequestrati mentre l’arrestato, in attesa di giudizio, è stato ricollocato ai domiciliari.

ARRESTATO DUE VOLTE IN TRE GIORNI
ARRESTATO DUE VOLTE IN TRE GIORNI

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047