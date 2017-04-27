I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Catania, in esecuzione del provvedimento di cattura emesso in data 8 febbraio dal Tribunale di Sorveglianza etneo, hanno tratto in arrest...

I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Catania, in esecuzione del provvedimento di cattura emesso in data 8 febbraio dal Tribunale di Sorveglianza etneo, hanno tratto in arresto il latitante Gabriele Giuseppe PITERA’, classe 1982.

Il PITERA’, che per la commissione di delitti contro il patrimonio stava scontando una pena, in regime di semilibertà e con termine gennaio 2019, presso la Casa di reclusione di Augusta (SR), era ricercato poiché dal 24 gennaio scorso non aveva fatto rientro presso la struttura di detenzione e aveva fatto perdere le sue tracce.

I Finanzieri del Nucleo di Polizia Tributaria di Catania, nel tardo pomeriggio del 25 aprile, durante un servizio finalizzato alla prevenzione del traffico di stupefacenti, hanno fermato per un controllo su strada una Lancia Y in transito sulla statale 114 (nei pressi di Aci Trezza) e riconosciuto il detenuto quale conducente del veicolo.

Il condannato ha esibito un documento con false generalità e i militari hanno potuto eseguire il provvedimento restrittivo della libertà personale solo dopo aver compiuto più approfonditi accertamenti che hanno portato alla conferma della sua reale identità.

Il PITERA’, tratto in arresto, è stato accompagnato presso il carcere di Catania Piazza Lanza e contestualmente denunciato per il reato di uso di documento d’identità falso.

ARRESTATO LATITANTE, ERA RICERCATO PER REATI CONTRO IL PATRIMONIO