ARRESTATO L'EX SINDACO DI ROMA GIANNI ALEMANNO, VIOLATI GLI OBBLIGHI DI SORVEGLIANZA

L'ex sindaco di Roma, Gianni Alemanno, è da ieri sera nel carcere di Rebibbia dopo essere stato raggiunto da un provvedimento di revoca dei servizi sociali che erano stati concessi dal tribunale di Sorveglianza.

Alemanno è stato condannato in via definitiva a 1 anno e 10 mesi per l'accusa di traffico di influenze illecite in uno dei filoni della maxi inchiesta Mondo di Mezzo.

La decisione del tribunale sarebbe legata, in base a quanto si apprende, a trasgressioni nel rispetto della pena alternativa.

Alemanno è stato trasferito nel carcere romano nella tarda serata di ieri. Lui stesso si era presentato alla stazione dei carabinieri di Monte Mario che lo hanno poi accompagnato a Rebibbia. La condanna era diventata definitiva dopo la pronuncia della Cassazione. Per l'ex sindaco era caduta l'accusa di corruzione.