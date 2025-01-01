95047

ARRESTATO L'EX SINDACO DI ROMA GIANNI ALEMANNO, VIOLATI GLI OBBLIGHI DI SORVEGLIANZA

L'ex sindaco di Roma, Gianni Alemanno, è da ieri sera nel carcere di Rebibbia dopo essere stato raggiunto da un provvedimento di revoca dei servizi sociali che erano stati concessi dal tribunale di So...

A cura di Redazione Redazione
01 gennaio 2025 10:31
ARRESTATO L'EX SINDACO DI ROMA GIANNI ALEMANNO, VIOLATI GLI OBBLIGHI DI SORVEGLIANZA -
Oltre 95047
Condividi

L'ex sindaco di Roma, Gianni Alemanno, è da ieri sera nel carcere di Rebibbia dopo essere stato raggiunto da un provvedimento di revoca dei servizi sociali che erano stati concessi dal tribunale di Sorveglianza.

Alemanno è stato condannato in via definitiva a 1 anno e 10 mesi per l'accusa di traffico di influenze illecite in uno dei filoni della maxi inchiesta Mondo di Mezzo.

La decisione del tribunale sarebbe legata, in base a quanto si apprende, a trasgressioni nel rispetto della pena alternativa.

Alemanno è stato trasferito nel carcere romano nella tarda serata di ieri. Lui stesso si era presentato alla stazione dei carabinieri di Monte Mario che lo hanno poi accompagnato a Rebibbia. La condanna era diventata definitiva dopo la pronuncia della Cassazione. Per l'ex sindaco era caduta l'accusa di corruzione.

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047